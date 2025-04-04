MLB／大谷翔平再見轟 道奇創紀錄8連勝

道奇隊昨天對勇士隊進行三連戰最後一戰，大谷翔平九局下轟出再見全壘打，幫助道奇六比五獲勝，開季八連勝改寫世界大賽衛冕軍最長連勝紀錄，也讓勇士吞下開季七連敗，仍是大聯盟唯一未拿到勝場的球隊。

大谷去年八月廿四日對光芒隊之戰轟出再見滿貫砲，完成單季全壘打、盜壘「雙四十」，昨天是生涯第二支再見轟，幫助道奇穩住大聯盟龍頭，在國聯西區領先開季七連勝的教士隊半場勝差。

在自己的搖頭娃娃日當勝利英雄，大谷說：「更想要滿足大家的期待。」

兩屆塞揚獎投手史奈爾昨天投完前兩局被攻下五分，因三壘手孟西兩次傳球失誤，這五分都是非自責分；道奇二局下艾德曼揮出兩分砲，四局下康佛托陽春砲，八局下孟西將功贖罪，關鍵兩分打點二壘打追成五比五平手。

道奇九局下一出局，大谷面對伊格列西亞斯第一球就出棒，把八十八英里變速球轟出中外野全壘打牆，本季第三轟出爐，成為贏球最大功臣，讓爆滿球迷情緒沸騰。

他說：「孟西渡過難關並扳平比分，真的要歸功於他；對我來說，進入最後一局，在平手時上場打擊，感覺我們真的很有機會獲勝。」

勇士曾在二○一六年開季九連敗，再來就是今年最慘，三壘手萊利對大谷甘拜下風，坦言他是棒界最佳球員，「如果你犯錯，很可能會為此付出代價，大谷是最好的。」