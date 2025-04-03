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桌球／林昀儒扳倒張本智和 WTT仁川冠軍賽挺進8強

中央社／ 台北3日電
林昀儒。新華社
林昀儒。新華社

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT仁川冠軍賽16強，面對大會頭號種子、日本好手張本智和，以11比7、11比7、6比11、11比6獲勝，順利挺進8強，也報了前次交手落敗之仇。

林昀儒賽後接受大會訪問時表示，每次和張本智和對戰都打得很不容易，「畢竟他的世界排名比較高，我就是全力去拚這場比賽；現在進了8強，我當然希望自己能夠走的遠一點。」

世界排名第14名的林昀儒，賽前生涯對戰世界第3的張本智和交手8次，以2勝6敗居下風，2人最近一次交手，就是去年亞錦賽，當時林昀儒以1比3落敗。

本週來到世界桌球大聯盟（WTT）仁川冠軍賽16強，林昀儒遭遇張本智和，首局開賽就以5比1領先，儘管比賽中段被追到7比7平手，但林昀儒隨即調整節奏連拿4分，先以11比7收下首局。

第2局開賽林昀儒同樣取得4比0領先，雖然被張本智和追回2分後，林昀儒又連得4分擴大優勢，順利連續收下2局。

張本智和在第3局調整節奏，多次反手擰球搶分，在3比2領先時連得4分，如願打破僵局，以11比6扳回一局。

來到關鍵的第4局，林昀儒在1比3落後時連得6分，其中多次出現相持球後直接強攻得分，甚至把張本智和打到釘在原地根本來不及出拍，並且在9比6領先時，靠著一次擦網帶即停的超級幸運球，取得賽末點。

氣勢已經被打趴的張本智和，最後再度出現反手拍彈網出界的失誤，讓林昀儒開心收下這場勝利。

從賽後數據來看，林昀儒全場共拿下31分，有17分是在自己的發球分拿下的，今天雙方都沒有太多的相持球，林昀儒多半在前3板就能掌握主動攻勢進而得分。

這場WTT仁川冠軍賽，男單世界前10有6人參賽，但包括世界第1、2的林詩棟、王楚欽，及第4的梁靖崑都沒有參加。

大聯盟 林昀儒 王楚欽

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