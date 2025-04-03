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MLB／海盜史肯斯與超正體操女友上GQ 遭爆料不追蹤IG

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯(左)與鄧恩(右)。截圖自鄧恩IG
史肯斯(左)與鄧恩(右)。截圖自鄧恩IG

海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）今天對決光芒隊，主投7局只失1分非責失分，幫助海盜以4：2贏球，史肯斯受訪時談到登上時尚雜誌《GQ》。

史肯斯直到第3局才投出三振，生涯首次，不過本場花102球完成7局，投出6K，只被敲3安失1分非自責分，賽後防禦率降到1.46，拿下個人本季首勝。

最近史肯斯與體操選手女友鄧恩（Olivia Dunne）登上GQ，拍攝一系列情侶照，他受訪時笑說，「休息室一定有人拿這個取笑我，其實在收到邀約之前，我根本不知道GQ是什麼，很高興我參與了。我看起來怎麼樣？」

史肯斯女友鄧恩是一名體操選手，IG擁有500萬粉絲追蹤。兩人就讀同一間大學，鄧恩大學時期就紅遍全美，她爆料史肯斯一開始竟不願意回追她IG，後來兩人在好友撮合下去看演唱會，還是沒有擦出火花。

鄧恩仍下定決心想了解史肯斯，但由於兩人行程繁忙，這段關係沒有迅速發展，最終史肯斯終於主動約她出去，鄧恩表示，「我們第一次、第二次約會後，我就覺得，哇，我真的很喜歡他。」史肯斯也有相同感覺，隨著時間過去，兩人感情迅速升溫，現在成為體壇最受矚目的情侶。

史肯斯 海盜

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