MLB／紅雀隊史144年首位三響砲捕手 赫雷拉：想成為巴拿馬人榜樣

紅雀隊巴拿馬籍捕手赫雷拉（Ivan Herrera）今天敲出三響砲，成為隊史144年以來首位三響砲的捕手，幫助紅雀以12：5大勝天使隊。

赫雷拉4局下將菊池雄星第1球轟成陽春砲，6下再從菊池手中敲出2分砲。8下他面對天使牛棚柏克（Brock Burke），又將球掃向左外野看台區，形成3分砲，完成單場三響砲成就。

赫雷拉的偶像是紅雀隊傳奇鐵捕莫里納（Yadier Molina），他賽後受訪時眼眶泛淚地說，「能完成前人從未做到的事，感覺真的很不可思議。回想這一路走來的努力，小時候家裡不富裕，現在能達成這樣的成就，對我、家人和國家來說，都意義非凡。」

「很多巴拿馬的小朋友把我當作偶像，就像當年我仰望莫里納一樣，我想成為後輩們的榜樣」赫雷拉說。

赫雷拉2022年登上大聯盟，但這些年來在大小聯盟來回，他與母親關係密切，赫雷拉每次離開球場第一件事就是打給母親，今天也不例外，「她開心到快哭了，我自己也哭了，父母一直支持著我，這條路並不容易。我一度猶豫是否要打職棒，選擇紅雀而非更好的合約，是因為莫里納在這，我至今仍認為他是史上最偉大的捕手。」

赫雷拉雖擁有長打火力，但守備能力不佳，去年對手59次盜壘嘗試，他只抓到4人。赫雷拉表示，「那些曾經喜愛莫里納的球迷，我正努力把我的防守提升到他的水準。」

Iván Herrera homers to left to tie it! 💥 pic.twitter.com/mo373zggb6 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2025年4月2日

HERRERA HOMER X2!!! pic.twitter.com/zZ4q9U9lRH — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2025年4月2日