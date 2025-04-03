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MLB／大聯盟被三振王但有4發全壘打 鈴木誠也：保持積極心態
小熊隊日籍強打鈴木誠也今天敲出雙響砲，3安猛打賞貢獻5分打點，幫助小熊以10：2輕取運動家隊，完成3連戰橫掃。
鈴木誠也昨天才開轟，今天首打席選到保送，2上擊出左外野3分砲，4上再掃出右外野陽春砲，7上鈴木再度發威，擊出帶有1分打點的安打。鈴木本場5打數3安打，有5打點，賽後打擊率0.275。
鈴木誠也本季已吞下17次三振，大聯盟最多；不過他也有大聯盟第二的4轟和最多的11打點。他受訪時表示，「當我狀況不佳時，通常是因為太愛選球，所以我現在保持積極打擊心態。」
小熊隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）也稱讚鈴木誠也的打擊方式，「我喜歡他這麼有侵略性，他的長打能力很驚人，我就愛看他放開來揮棒，因為他能有這種表現，對我們來說是一名關鍵打者。」
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