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MLB／會用魚雷棒嗎？大谷翔平不排除可能性但滿意現在球棒
道奇隊日本球星大谷翔平今天用一發再見全壘打，幫助道奇隊以6：5擊敗勇士隊，開季以來一直用習慣球棒的他，被問到是否會嘗試魚雷球棒時，大谷不排除可能性，「但我很滿意現在的球棒」。
道奇隊今天從0：5開局後慢慢追平比數，到9局下大谷翔平一棒轟出再見全壘打，苦主是前隊友、勇士終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），幫助道奇開季8連勝。
道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）今天試用魚雷球棒，前3打席都槓龜，直到第4打席換回原本球棒就敲出追平安打，也讓媒體好奇大谷翔平是否有意試用看看？
「我不會一下就拿來用。」大谷翔平表示：「不會排出使用它的可能性，但我對現在的球棒很滿意，打起來的感覺很好，目前為止會繼續使用現在的球棒。」
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