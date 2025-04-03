MLB／搖頭娃娃日敲再見轟 大谷翔平：想要滿足球迷

道奇隊日本球星大谷翔平戲劇性的一擊，今天9局下掃出一發再見陽春砲，幫助道奇隊以6：5擊敗勇士隊取得開季8連勝，在自己的搖頭娃娃日當勝利英雄，大谷翔平說：「更想要滿足大家的期待。」

道奇隊今天以0：5逆風開局，2局下艾德曼（Tommy Edman）先敲出2分砲，4局下康佛托（Michael Conforto）陽春砲再拉近分差；8局下孟西一棒敲出2分二壘安打將比數追平。

9局下1出局，大谷翔平面對前隊友伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），第1球就出棒，逮中88哩變速球，轟出399呎的中外野方向再見全壘打，本季第3轟出爐，全場敲出3安打。

大谷翔平表示，今天能夠贏球是中繼投手有穩住陣腳，也激勵打線，「比數追平後感覺氣勢轉向我們這邊，孟西那個打席很困難，我認為他拯救了球隊」。

今天是大谷的搖頭娃娃日，他也敲出再見轟滿足球迷。 截圖自道奇官方X

今天是道奇推出的大谷翔平搖頭娃娃日，吸引50281人進場，在這樣的場面敲出再見轟，大谷翔平表示，面對壓力會更想要有所表現，「會讓你情緒高漲，而且又有這麼多球迷進場看球，想要有好表現滿足他們的期待」。