MLB／道奇孟西拿魚雷棒3支0 換回熟悉球棒敲追平安
道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）開季後打擊成績不理想，今天換用近期熱門的「魚雷球棒」，結果前3打席繼續槓龜，第4打席換回原本球棒就敲出追平安打，而道奇最終是靠大谷翔平的再見轟以6：5擊敗勇士隊取得開季8連勝。
道奇隊今天以0：5逆風開局，2局下艾德曼（Tommy Edman）先敲出2分砲，4局下康佛托（Michael Conforto）陽春砲再拉近到2分落後；8局下在2出局、二三壘有人時，孟西一棒敲出二壘安打將比數追平，最後才是9局下大谷翔平的再見轟。
孟西是連續7個球季都有單季10轟的砲手，然而今年開季前6戰僅敲出2支安打，打擊率跌落到0.095，看見近期的魚雷棒風潮，孟西也下訂單跟進，很期待看到棒球風氣的轉變。
今天賽前孟西拿起魚雷棒打擊練習時就吸引目光，而他前三打席都拿著新款球棒，結果是第1打席二壘滾地出局、第2打席右外野飛球出局、第3打席三振，打擊率下降到0.083。
第4打席孟西換回原本球棒後就敲出追平安打，打擊率回升到1成20，也讓道奇主場球迷響起巨大歡呼聲。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言