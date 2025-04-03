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MLB／道奇孟西拿魚雷棒3支0 換回熟悉球棒敲追平安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孟西前3打席用魚雷球棒槓龜，第4打席換回原本球棒就敲出追平安打。 截圖自影片
孟西前3打席用魚雷球棒槓龜，第4打席換回原本球棒就敲出追平安打。 截圖自影片

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）開季後打擊成績不理想，今天換用近期熱門的「魚雷球棒」，結果前3打席繼續槓龜，第4打席換回原本球棒就敲出追平安打，而道奇最終是靠大谷翔平的再見轟以6：5擊敗勇士隊取得開季8連勝。

道奇隊今天以0：5逆風開局，2局下艾德曼（Tommy Edman）先敲出2分砲，4局下康佛托（Michael Conforto）陽春砲再拉近到2分落後；8局下在2出局、二三壘有人時，孟西一棒敲出二壘安打將比數追平，最後才是9局下大谷翔平的再見轟。

孟西是連續7個球季都有單季10轟的砲手，然而今年開季前6戰僅敲出2支安打，打擊率跌落到0.095，看見近期的魚雷棒風潮，孟西也下訂單跟進，很期待看到棒球風氣的轉變。

今天賽前孟西拿起魚雷棒打擊練習時就吸引目光，而他前三打席都拿著新款球棒，結果是第1打席二壘滾地出局、第2打席右外野飛球出局、第3打席三振，打擊率下降到0.083。

第4打席孟西換回原本球棒後就敲出追平安打，打擊率回升到1成20，也讓道奇主場球迷響起巨大歡呼聲。

孟西 道奇 魚雷球棒

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