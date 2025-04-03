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MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

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MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇開季8連勝打破衛冕軍紀錄。 法新社
大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇開季8連勝打破衛冕軍紀錄。 法新社

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場出賽，對勇士隊進行3連戰最後一戰，打完前8局追成5：5平手，9局下大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇6：5獲勝，開季8連勝打破衛冕軍最長連勝紀錄，也讓勇士吞下7連敗，仍是大聯盟唯一未有勝場的球隊。

兩屆塞揚獎投手史奈爾（Blake Snell）今天表現平平，首局出現兩次保送，再因內野失誤、被艾倫（Nick Allen）揮出二壘打失兩分；2局上道奇一開始又出現失誤，史奈爾接著暴投，再被揮出3支安打、出現1次保送失3分，陷入0：5落後。

道奇2局下反攻，艾德曼（Tommy Edman）揮出兩分砲，本季第4轟追成2：5，4局下再靠康佛托（Michael Conforto）陽春砲拉近比數。

史奈爾投4局被揮出5支安打，出現4次保送，失5分都是非自責分，兩隊打完前7局比數不變；道奇三壘手孟西（Max Muncy）兩次傳球失誤，讓球隊處於落後局面，8局下揮出兩分打點二壘打追平比數。

大谷今天5打數3安打，9局下1出局面對勇士第6任投手伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），第1球就出棒，逮中88英里變速球，轟出399英尺中外野方向再見全壘打，本季第3轟出爐，成為贏球最大功臣。

勇士 史奈爾 道奇

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