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MLB／教士9年約綁定新星梅里爾 紅襪給只打6場的新秀8年約

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊新星梅里爾。 美聯社
教士隊新星梅里爾。 美聯社

現年21歲的教士隊新星梅里爾（Jackson Merrill）才進入大聯盟第2個賽季，就獲得9年1.35億美元延長合約。百大新秀第6名的紅襪隊坎貝爾（Kristian Campbell）只打6場，也得到8年6000萬美元延長合約。

梅里爾去年才登上大聯盟，出賽156場，累積24轟90打點，打擊率2成92，不只入選明星賽，還拿下國聯銀棒獎。梅里爾國聯MVP票選排名第9，新人王票選第2，僅次海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）。

教士隊今天賽前為梅里爾舉辦記者會，他說，「我真的非常感激，期待未來9年繼續努力，這正是我最想待的地方。」梅里爾還透露，「2021年選秀之前，教士就是第一支聯絡我、考察我的球隊。他們從第一天起就相信我，所以我想一直待在這。」

紅襪隊坎貝爾。 美聯社
紅襪隊坎貝爾。 美聯社

紅襪今天也用8年6000萬美元，綁定現年22歲的坎貝爾，包含2033年和34年球隊選項。坎貝爾今年才登上大聯盟，出賽6場，20打數8安打，包含1轟，選到4次保送，整體攻擊指數（OPS）1.250。

坎貝爾受訪時直呼，「真的很瘋狂。這一切發生得很快，但這是件好事，我的家人超興奮，我自己也很興奮能待在這裡。他們（紅襪）培養我，讓我成長到現在的樣子，選擇相信我並幫助我發展。」

教士 紅襪

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