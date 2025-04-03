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MLB／佐佐木朗希將面臨嚴格費城迷 道奇教頭：相信他能應對

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希將於台灣時間6日，客場迎戰費城人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）相信他能應對嚴格的費城球迷。

佐佐木朗希以約3秒一球的節奏進行牛棚練投，總共投了45球，混合滑球和指叉球等變化球。訓練結束後他接受採訪並表示，「我一向投球節奏較快，今天特別重視訓練，這次投45球是因為上次投不多，距離登板還有3天。」

佐佐木在投手教練普萊爾（Mark Prior）等人觀看下，全神貫注地揮動手臂，捕手手套多次出現清脆聲響。道奇總教練羅伯茲受訪時說，「我今天聽教練說，他完成一次非常棒的牛棚。從長遠來看，他的準備已相當充分。」

佐佐木即將對上費城人隊，羅伯茲表示，「接下來他預計將於5日（台灣時間6日）在費城對戰費城人隊。費城球迷對客隊，甚至有時候對自家球隊都相當嚴苛。我相信朗希能應對這種環境，我真的非常相信。」

佐佐木朗希 道奇

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