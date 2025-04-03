MLB／塔提斯盜本壘搶下致勝分 教士開季7連勝再創隊史新高

教士隊繼續在聖地牙哥主場主宰戰場，先發投手希斯（Dylan Cease）今天對守護者隊之戰投6.1局只被揮出4支安打、失1分，飆出7次三振，領軍5：2獲勝，教士成軍57年首次打出開季7連勝。

教士開季前兩個系列賽都在主場進行，從3月28日開幕戰起，4連戰橫掃勇士隊，接著連贏守護者3場，繼道奇隊之後成為本季第2支達到7勝的球隊。

教士3局下2出局後發動攻勢，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、阿拉斯（Luis Arraez）連續安打攻占一、三壘，接著發動雙盜壘戰術，塔提斯盜回本壘攻下全隊第1分。

塔提斯靠著雙盜壘戰術跑回本壘。 美聯社

教士這半局再靠馬恰多（Manny Machado）安打、守護者失誤攻下第2分，梅里爾（Jackson Merrill）追加兩分砲擴大到4：0領先。

阿拉斯7局上轟出陽春砲，本季首轟出爐，教士終場以3分差獲勝，比過去開季最佳紀錄、1984年4連勝多了3勝。

這是大聯盟史上第5次出現兩隊開季7連勝，也是1969年出現分區制度後，首次同區兩隊達標；塔提斯4打數2安打，演出本季第5次盜壘成功，強調球隊「以正確方式走出大門」。

教士連勝不止，後天起移師客場出賽，先後對小熊、運動家隊進行3連戰；總教練席爾特（Mike Shildt）談到開季7連勝，他說：「每晚都很精采，我們可用很多不同方式打敗對手。」