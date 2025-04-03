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MLB／宇宙道奇再升級！交易來2023年盜壘王魯伊茲

聯合新聞網／ 綜合報導
魯伊茲。 法新社
魯伊茲。 法新社

道奇隊今天與運動家隊完成交易，送出小聯盟23歲右投杜蘭（Carlos Duran），換來2023年盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz），他將前往道奇3A報到。

道奇為了讓魯伊茲進入40人名單，將動TJ韌帶置換手術的赫特（Kyle Hurt）轉入60天傷兵名單。

現年26歲的魯伊茲跑壘速度非常快，2023年以單季67盜奪下美聯盜壘王，但打擊成績不理想，去年只出賽29場，有2轟8打點，打擊率2成。

魯伊茲在中外野擁有不錯的守備範圍，2023年出局製造值（OAA）+2，但防守失分節省值（DRS）-20，在所有符合資格的大聯盟外野手中，排名墊底。

運動家 道奇

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