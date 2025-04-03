MLB／沃爾普魚雷棒開轟救不了洋基 對響尾蛇兩戰慘吞30K連敗

洋基隊今天繼續在紐約主場迎戰響尾蛇隊，全場慘吞16次三振，先發打線多達8人吞K，儘管游擊手沃爾普（Anthony Volpe）9局下又用「魚雷球棒」轟出3分砲，終場仍以3：4落敗，輸掉3連戰前兩戰。

洋基開季對釀酒人隊3連戰瘋狂出現15轟，引爆魚雷棒話題，昨天對響尾蛇首戰追加3轟，開季前4戰18轟改寫大聯盟紀錄，但也吞下14次三振，牛棚放火導致5：7落敗；沃爾普今天揮出全隊本季第19支全壘打，洋基開季連續5戰開轟，還是逃不過輸球命運。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）今天優質表現，投6.2局只被揮出3支安打，狂飆13次三振，3名後援投手追加3K，打完3連戰前兩戰讓洋基慘吞30K。

洋基先發打線今天只有捕手威爾斯（Austin Wells）未被三振，「法官」賈吉（Aaron Judge）、多明奎茲（Jasson Dominguez）、萊斯（Ben Rice）都吞3K。

響尾蛇面對洋基先發左投洛登（Carlos Rodon），首局就展開攻勢，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）轟出兩分砲成為致勝一擊，2局上再靠培多摩（Geraldo Perdomo）高飛犧牲打、馬提（Ketel Marte）安打攻下兩分，一路領先到比賽結束。

沃爾普拿魚雷球棒開轟。 路透

洋基前8局掛零，9局下沃爾普用魚雷棒轟出3分砲，對響尾蛇連續兩戰開砲，本季第4轟追成1分差，洋基還是無法挽回戰局，吞下對戰2連敗。