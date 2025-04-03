MiLB／林昱珉延長春訓 官網專家認為今年有望上大聯盟

旅美左投林昱珉今年沒有在3A開季，大聯盟選秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）近日撰文分享響尾蛇隊潛力新秀開季層級，並指出林昱珉今年有望上大聯盟。

林昱珉上季主要在小聯盟2A，先發19場，防禦率4.28，季末升上3A得到1場出賽機會，季後代表中華隊出戰世界12強棒球賽，擔任王牌投手，拿下冠軍。

戴克斯特拉指出，林昱珉因為在台灣服兵役，導致較晚報到，目前正在延長春訓調整狀態。

戴克斯特拉還點出有望在2025年登上大聯盟的球員，包含游擊手勞拉爾（Jordan Lawlar）、捕手卡斯提歐（Adrian Del Castillo），投手狄亞茲（Yilber Diaz）、林昱珉、米納（Cristian Mena）和瑞伊（Dylan Ray）。