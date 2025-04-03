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MLB／紅襪DH狄佛斯終於止K 開季連21打數掛零後首安出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪隊狄佛斯終於擊出安打。 美聯社
紅襪隊狄佛斯終於擊出安打。 美聯社

紅襪隊內野手狄佛斯（Rafael Devers）終於不再三振了，本季首支安打也出爐，今天對金鶯隊之戰4打數2安打，攻下1分打點，打擊率不再是零，「升」至.087，紅襪終場3：0獲勝。

紅襪季前和明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）簽下3年1億2千萬美元合約，狄佛斯讓出熟悉的守位，擔任指定打擊（DH），開季前5戰連續19次打數掛零、慘吞15次三振，而且每場比賽都被K，僅有4次上壘機會都靠保送，其中1次滿壘攻下1分打點。

紅襪今天在客場對金鶯3連戰第2戰，2局上史托瑞（Trevor Story）轟出陽春砲，攻下全場第1分，狄佛斯前兩次打數還是沒有安打；紅襪5局上再靠拉菲拉（Ceddanne Rafaela）安打攻下1分，接著狄佛斯揮出二壘打，終止開季連續21次打數未有安打紀錄，為球隊再添1分。

狄佛斯本季首安開張後，8局上又揮出一壘打，總算可以稍微喘一口氣。

紅襪左投克羅謝（Garrett Crochet）先發8局，只被揮出4支安打，飆出8次三振，奪下本季首勝；「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）9局下完成關門任務，拿到轉戰紅襪第1場救援成功。

金鶯先發投手艾佛林（Zach Eflin）投6局失3分，吞下本季首敗，兩隊3連戰前兩戰各拿1勝。

紅襪 金鶯

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