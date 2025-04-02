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MLB／一度只想看見明天的太陽 道奇梅伊暌違685天重返大聯盟　

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊投手梅伊。 路透
道奇隊投手梅伊。 路透

道奇隊投手梅伊（Dustin May）近年兩度動TJ韌帶置換手術，去年因食道撕裂動刀危及生命，如今他克服各種苦難，暌違685天重返大聯盟投手丘並繳出好投，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也稱讚他控制住情緒。

梅伊主投5局飆6K，只被敲1安，失1分（非自責），幫助道奇取得開季7連勝。梅伊表示，「即使投得不好，我還是會很開心，因為能重新站上大聯盟投手丘。這對我來說真的意義重大，因為大約八個月前，我還不知道自己是否有機會回到這裡。」

去年夏天梅伊努力復健準備重返投手丘，卻在用餐時因一片生菜卡在喉嚨，得動手術處理食道撕裂傷。梅伊回憶，「當時我感覺已經很接近復出，食道的事情發生後，一切像被完全重置，那一刻我根本什麼都做不了。當下我完全沒在想打棒球的事，我只能努力讓自己康復，回家，然後看見明天的太陽。」

道奇教頭羅伯茲則稱讚梅伊的情緒控管能力，「我原本以為他會更緊張，或是因為焦慮而影響投球表現，但他處理得很好。」

勇士隊塞揚強投塞爾（Chris Sale）封鎖道奇打線5局，6局下道奇靠著大谷翔平敲安和貝茲（Mookie Betts）開轟，扭轉戰局，羅伯茲表示，「翔平擊中一顆決勝球展現韌性；貝茲面對低角度難打的球，也揮出漂亮的全壘打，這場逆轉發生得非常快。」

大谷翔平 梅伊 貝茲 道奇

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