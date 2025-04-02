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MLB／海盜明星終結者投太爛被下放3A 教頭：知道他的貢獻
海盜隊30歲終結者貝德納（David Bednar）去年表現慘烈，今年仍相當悽慘，如今海盜球團決定將他下放3A調整，拉上百大新秀第78的哈靈頓（Thomas Harrington）。
現年30歲的貝德納出生於匹茲堡，2021年他被教士隊交易至海盜，憑藉家鄉球員身分和優異成績，成為海盜球迷最愛的選手之一。2022和2023年都入選明星賽，2023年以39次救援成功，成為國聯救援王。
不過2024年貝德納狀態急轉直下，防禦率高達6.14。本季前3場出賽，只投1局就被敲4安，有2保送，失4分（3分自責），海盜終於無法忍受，將他下放小聯盟。
海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）沒有指名誰接替終結者，對於貝德納的狀況，他表示，「我們知道貝德納是怎樣的人，知道他在海盜這些年做出的貢獻。現在的問題可能是球種搭配、放球點或投球動作，我們的投手團隊會專注這些問題，並與貝德納討論對策。」
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