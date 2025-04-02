MLB／只剩教士和道奇還沒輸！金恩：有些球隊會回到現實

教士隊今天靠著先發投手金恩（Michael King）5局狂飆11K，以7：0完封守護者隊，取得開季6連勝，持續堆高隊史紀錄，本季只剩教士和道奇隊沒有輸過。

教士原隊史紀錄是開季4連勝，金恩本場狂飆11K，投出1保送，被敲2支安打無失分，接下來4位牛棚投手都沒被敲安打，聯手完封對手。打線則是敲出10安攻下7分，梅里爾（Jackson Merrill）擊出個人本季首轟。

儘管教士完美開局，但戰績只有聯盟第2，因為國聯西區霸主道奇也豪取7連勝，這是自1969年分區年代以來，首次有2支國聯球隊以6連勝開季。

當被問到是否關注道奇時，金恩表示，「現在說這個還太早了。有些開局火熱的隊伍，最終會回到現實，我們自認是一支不會回到現實的隊伍。」