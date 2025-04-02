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MLB／洋基用魚雷球棒轟破紀錄 明星左投盼開放投手用松焦油
洋基隊多名球員啟用魚雷球棒，開季前4戰敲18轟刷新大聯盟紀錄。費城人隊明星左投史特姆（Matt Strahm）在X發文呼籲，讓打者用魚雷棒，但也要讓投手用松焦油。
史特姆認為打者可以用任何他們想用的球棒，但也要讓投手用打者在準備區時用的任何物質，「別每次我們上場或下場時，都像審查罪犯一樣檢查我們，我只是個投手，但我想要有更好的握力。」
據大聯盟規定，打者能塗抹松焦油等物質在球棒上增加握力，若超過範圍將受罰；而投手不能使用松焦油。大聯盟2021年起嚴格檢查投手使用黏性物質，若違規將被禁賽10場，近年已有不少投手受罰。
史特姆在留言區進一步說明，不是希望黏性物質回歸，只是希望打者用來幫助握棒的物質，也要讓投手能用。
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