快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基用魚雷球棒轟破紀錄 明星左投盼開放投手用松焦油

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人隊明星左投史特姆。 美聯社
費城人隊明星左投史特姆。 美聯社

洋基隊多名球員啟用魚雷球棒，開季前4戰敲18轟刷新大聯盟紀錄。費城人隊明星左投史特姆（Matt Strahm）在X發文呼籲，讓打者用魚雷棒，但也要讓投手用松焦油。

史特姆認為打者可以用任何他們想用的球棒，但也要讓投手用打者在準備區時用的任何物質，「別每次我們上場或下場時，都像審查罪犯一樣檢查我們，我只是個投手，但我想要有更好的握力。」

據大聯盟規定，打者能塗抹松焦油等物質在球棒上增加握力，若超過範圍將受罰；而投手不能使用松焦油。大聯盟2021年起嚴格檢查投手使用黏性物質，若違規將被禁賽10場，近年已有不少投手受罰。

史特姆在留言區進一步說明，不是希望黏性物質回歸，只是希望打者用來幫助握棒的物質，也要讓投手能用。

洋基 費城人 魚雷球棒

相關新聞

MLB／大谷1安打當貝茲逆轉轟的「滷蛋」 道奇開季7連勝平衛冕軍紀錄

道奇隊遭勇士隊塞揚強投塞爾（Chris Sale）壓制5局，第6局等到破口，大谷翔平安打帶動攻勢，貝茲（Mookie B...

MLB／洋基4戰18轟破紀錄 但「魚雷部隊」18支1、吞10K斷3連勝

洋基隊今天再敲3轟，開季前4戰18轟破大聯盟史上紀錄，但牛棚放火導致以5：7輸給響尾蛇隊，開季3連勝畫下句點；拿魚雷棒3...

MLB／洋基用魚雷球棒轟破紀錄 明星左投盼開放投手用松焦油

洋基隊多名球員啟用魚雷球棒，開季前4戰敲18轟刷新大聯盟紀錄。費城人隊明星左投史特姆（Matt Strahm）在X發文呼籲，讓打者用魚雷棒，但也要讓投手用松焦油。 史特姆認為打者可以用任何他們想

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這題

「魚雷球棒」成為今年大聯盟開季最熱話題，但其實這支球棒並沒有多數人以為的那麼新潮，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancar...

MLB／幽靈指叉發威但林多失誤釀禍 千賀滉大：是我的責任

大都會隊日籍強投千賀滉大今天迎本季初登板，對戰馬林魚隊主投5局狂飆8K，失4分（2自責分），但大都會打線遭到壓制，終場以2：4輸球，千賀承擔敗投。 千賀首局就被史陶爾斯（Kyle Stowers

MLB／本季首場瘋狗級完封！遊騎兵伊瓦迪99球搞定紅人

大聯盟本季第一場完投完封就是一場「瘋狗級（Maddux）」演出，伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天僅用99球就封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。