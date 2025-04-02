大都會隊日籍強投千賀滉大今天迎本季初登板，對戰馬林魚隊主投5局狂飆8K，失4分（2自責分），但大都會打線遭到壓制，終場以2：4輸球，千賀承擔敗投。

千賀首局就被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲2分砲，接下來2局飆5K無失分，隊友尼莫（Brandon Nimmo）2上夯陽春砲，林多（Francisco Lindor）3上敲安送回追平分。

4下林多出現守備失誤，千賀抓到2個出局數後投保送，再被保利（Graham Pauley）掃出2分打點的長打，形成2：4落後，終場就以2分之差輸球。

千賀本場主投5局被敲3安，失4分只有2分是責失分，投出8K和1保送，8K當中有6K是以招牌「幽靈指叉」拿下。馬林魚「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投5局飆4K失2分，這是他暌違576天再奪下勝投。

千賀受訪時談到本場投球表現，「開局時不夠冷靜，投了幾顆失投球，這是我需要檢討的地方。」談到去年因傷只投5局，千賀直呼：「能站上投手丘，真的鬆一口氣。」

林多受訪時透露有向千賀道歉，千賀則說，「自從我加入這支球隊那天起，林多就一直在支持我。不只是對我，整支球隊也是如此，當他發生失誤時，我應該站出來幫助他。是我表現不佳，才讓他失誤被放大，這是我的責任。」