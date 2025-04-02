MLB／去年還是紅雀先發輪值 37歲右投林恩宣布退休
現年37歲的林恩（Lance Lynn）上季在紅雀隊先發23場，沒想到今天宣布大聯盟退休，結束13年生涯。
2011年林恩在紅雀隊登上大聯盟，隨球隊奪下世界大賽冠軍。他還效力過雙城、洋基、遊騎兵、白襪、道奇隊，生涯戰績143勝99敗，防禦率3.74，三振數2015次。投球局數2006.1局，現役只有韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）和摩頓（Charlie Morton）比他多。
去年林恩重返紅雀，先發23場，主投117.1局送出109K，防禦率3.84，每局被上壘率1.34，在先發輪值中尚有一席之地。
林恩是在妻子的播客節目《Dymin in the Rough》宣布退休，他說，「這周末可能會有一些有趣的事發生，敬請期待。但從大聯盟來說，我的投球生涯已結束了。」
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