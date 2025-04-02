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MLB／洋基4戰18轟破紀錄 但「魚雷部隊」18支1、吞10K斷3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
包含首棒的高史密特在內洋基先發打線5人拿魚雷球棒，但「魚雷部隊」合計18打數敲出1安打、吞下10K。 路透
包含首棒的高史密特在內洋基先發打線5人拿魚雷球棒，但「魚雷部隊」合計18打數敲出1安打、吞下10K。 路透

洋基隊今天再敲3轟，開季前4戰18轟破大聯盟史上紀錄，但牛棚放火導致以5：7輸給響尾蛇隊，開季3連勝畫下句點；拿魚雷棒3戰3轟的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），今天更是吞下4次三振。

洋基先發打線5人拿魚雷球棒，包括第4局敲出陽春砲的沃爾普（Anthony Volpe），但火力已無前3戰如此倉狂，「魚雷部隊」合計18打數敲出1安打、吞下10K。

洋基另外兩轟，來自多明奎茲（Jasson Domínguez）第3局陽春砲、萊斯（Ben Rice）第9局陽春砲。

洋基帶著4：2領先進入後段戰，8局上成為勝負分水嶺，35歲左投希爾（Tim Hill）登板，葛里楚克（Randal Grichuk）以二壘打開局，培多摩（Geraldo Perdomo）安打先追回1分，一出局後換上萊特（Mark Leiter Jr.）接手投球，連兩保送釀成滿壘，再被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）掃出滿貫砲逆轉戰局。

洋基 響尾蛇 魚雷球棒

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