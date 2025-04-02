MLB／大谷翔平投球訓練進度更新 本周將進牛棚2次

道奇隊日本球星大谷翔平本季將恢復二刀流，近期重啟練投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時透露，大谷本周將進牛棚2次，視情況安排未來投球計畫。

大谷翔平賽前進行暌違3天的傳接球訓練，逐步恢復投球動作。他先從約30公尺距離開始，隨後縮短至捕手與投手間的標準距離，最後幾球增加手臂揮動力度，展現強度更高的投球動作，訓練持續約10分鐘，結束後大谷將球拋給觀眾席球迷，返回休息室。

羅伯茲受訪時表示，大谷明天會進行輕鬆的牛棚訓練，6日會提升強度。目前還沒確定何時面對打者投球，因為恢復進度還沒到那個階段。