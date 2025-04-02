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MLB／本季首場瘋狗級完封！遊騎兵伊瓦迪99球搞定紅人
大聯盟本季第一場完投完封就是一場「瘋狗級（Maddux）」演出，伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天僅用99球就封鎖紅人隊打線，幫助遊騎兵隊以1：0拿下勝利。
伊瓦迪是本季大聯盟第一位投滿8局以上的投手，全場雖然被敲出4支安打但沒有失分，其中包含1次雙殺守備幫助，另有8次三振沒有保送，而1局上朗福德（Wyatt Langford）的陽春砲也讓伊瓦迪不至於做白工。
上一次遊騎兵與伊瓦迪投出完封，是美國時間2023年4月29日面對洋基隊，而這也是遊騎兵隊史自2015年9月11日路易斯（Colby Lewis）之後，再次有投手投出「瘋狗級完封（意指投手在少於100球的情況下達成完封）」。
伊瓦迪生涯對紅人隊表現不錯，4場先發全都是優質先發，對戰防禦率1.67，未被敲出全壘打，而這四戰紅人隊的打擊率僅1成68、上壘率2成48。
特別的是，伊瓦迪今天球速下滑，四縫線比平常少了1.1哩、指叉球少了1.5哩，但他依舊收集到8次三振，指叉球4次、曲球2次、卡特球、速球各1次。
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