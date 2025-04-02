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MLB／魚雷球棒發明人 MIT物理博士

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
魚雷球棒（Torpedo）成為大聯盟開季最大話題。 美聯社
魚雷球棒（Torpedo）成為大聯盟開季最大話題。 美聯社

顛覆傳統棒球想像的「魚雷球棒」出自現年四十八歲的連恩哈特，昨天有大批媒體採訪，讓他受寵若驚說：「我在物理界沒有受到這種關注，簡直是在開玩笑。」

魚雷球棒之名來自造型類似魚雷，或者更貼近生活一點的想像是保齡球瓶，不同於傳統球棒最粗位置在棒頭，將最粗部分移到「甜蜜點」、增加更多木料質量，藉以提高打者擊球命中率、擊中甜蜜點機率。

魚雷球棒研發者連恩哈特擁有密西根大學電機工程學士、麻省理工學院物理學博士學位，曾參與美國國家航空暨太空總署資助的研究計畫，二○二二、二三年擔任洋基隊小聯盟助理打擊專員，主要工作是結合大數據及場上表現為選手、教練提供協助，這也是為何魚雷棒先在洋基帶來旋風的原因。

「球員發現他們擊球位置，並非球棒最粗位置，思考如果翻轉球棒會怎樣呢？是啟發魚雷球棒的原因。」連恩哈特說，聽起來很愚蠢，但何不試試看？魚雷球棒並非一夕誕生，而是經過不停嘗試、反饋、修正，他很開心在今年開季帶來話題，並幫助球員變得更好，不過「我認為關鍵還是打者而非球棒，是他們面對投球做出好的揮擊」。

位置 魚雷

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