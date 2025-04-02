聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／魚雷棒加持 紅人克魯茲狂掃7打點

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
紅人隊快腿克魯茲第一次拿魚雷棒就轟出雙響砲，狂攻七分打點，創生涯新高。（法新社）
紅人隊快腿克魯茲第一次拿魚雷棒就轟出雙響砲，狂攻七分打點，創生涯新高。（法新社）

洋基隊開季前三戰狂敲十五轟，「魚雷球棒」成為美國職棒大聯盟新球季最熱門話題，昨天又有打者靠這支「魔法棒」轟出生涯代表作，紅人隊快腿克魯茲第一次拿魚雷棒就單場敲出四安打、雙響砲、七分打點，他在賽後大力讚揚：「本來只想試試手感，顯然效果超棒。」

紅人以十四比三打爆遊騎兵隊之戰，克魯茲兩發全壘打分別是第二局的三分砲及第七局的兩分砲，轟出七分寫下生涯單場打點新高。

先前紅人唯一使用魚雷棒的打者為休賽季從洋基交易過來的捕手崔維諾，克魯茲在春訓時曾與崔維諾聊到這支球棒，昨天首度嘗試就愛上，賽後被問到是否會繼續使用？他以笑容回應。

美國職棒大聯盟對使用魚雷球棒的正反意見都有，紅人教頭法蘭柯納低調回應球棒的影響說「我認為主要還是取決選手本身，而非球棒。」他表示，球棒屬於非常私人的球具，選手會下訂適合自己的球棒，「不管選手想要拿什麼球棒，只要通過大聯盟認證，我就沒有任何意見。」

魚雷棒的出現招致不少批評，甚至質疑洋基利用科技作弊，但大聯盟官網指出：「這支球棒並非外界所想的那麼新，也不僅限於洋基使用，而且確實遵守大聯盟的球棒規定。」目前使用魚雷棒的主力打者，還包括大都會隊林多、金鶯隊拉契曼、光芒隊卡米奈羅。

話題也燒到道奇隊陣營，總教練羅伯茲表示，自己只看過照片，大概可以理解為打擊帶來哪些特定影響，選手試圖找方法增加自己優勢、最大限度利用球具，這件事並沒有錯，不意外有人嘗試魚雷球棒，但令他意外的是這支球棒竟是按照大聯盟規定合法研發出來，「要成為大聯盟認證球棒必須通過許多程序，考慮到它的外觀，能夠通過所有規定，這確實令人驚訝，我想這件事不在任何人的雷達上」。

克魯茲 大聯盟 教練 美國 魚雷球棒

延伸閱讀

經典賽／明年是否可用魚雷球棒？中華棒協最新回應出爐了

MLB／哈特破「失落一代」魔咒重返大聯盟 助教士隊史最佳開局

MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

MLB／第一次用魚雷球棒就繳代表作 紅人克魯茲：確實不錯

相關新聞

MLB／大谷翔平新盜壘動作更安全 道奇教頭盛讚：掌握得很好

道奇隊今天在主場以6：1擊敗勇士隊，日籍球星大谷翔平雖4打數0安打，還吞下3K，但選到2次保送，還盜壘成功，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts） 也稱讚盜壘動作。 6局下道奇領先6分，大

MLB／讚貝茲「訓練狂魔」能激勵隊友 大谷翔平：會不會練太多了？

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平日前參與由Konami推出的手機遊戲《MLB PRO SPIRIT》活動，親自挑選6位自己心目中的代表球員名單，其中包含了現任隊友貝茲（Mookie Betts），展現他對

MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

洋基隊開季面對釀酒人隊3連戰狂敲15轟，球員們使用的魚雷球棒（Torpedo Bat）成為熱門話題，但球棒發明者連哈特（Aaron Leanhardt）認為，打擊大爆發的功勞應該歸功球員，而不是球棒。

MLB／魚雷球棒發明人 MIT物理博士

顛覆傳統棒球想像的「魚雷球棒」出自現年四十八歲的連恩哈特，昨天有大批媒體採訪，讓他受寵若驚說：「我在物理界沒有受到這種關...

MLB／魚雷棒加持 紅人克魯茲狂掃7打點

洋基隊開季前三戰狂敲十五轟，「魚雷球棒」成為美國職棒大聯盟新球季最熱門話題，昨天又有打者靠這支「魔法棒」轟出生涯代表作，...

MLB／哈特破「失落一代」魔咒重返大聯盟 助教士隊史最佳開局

帥氣左投哈特（Kyle Hart）本季離開韓國職棒，加入大聯盟教士隊，今天迎來本季初登板，主投5局只失2分，教士終場以7：2擊敗守護者隊，哈特奪下大聯盟生涯首勝，教士豪取隊史最佳的開季5連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。