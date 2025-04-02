MLB／魚雷棒加持 紅人克魯茲狂掃7打點

洋基隊開季前三戰狂敲十五轟，「魚雷球棒」成為美國職棒大聯盟新球季最熱門話題，昨天又有打者靠這支「魔法棒」轟出生涯代表作，紅人隊快腿克魯茲第一次拿魚雷棒就單場敲出四安打、雙響砲、七分打點，他在賽後大力讚揚：「本來只想試試手感，顯然效果超棒。」

紅人以十四比三打爆遊騎兵隊之戰，克魯茲兩發全壘打分別是第二局的三分砲及第七局的兩分砲，轟出七分寫下生涯單場打點新高。

先前紅人唯一使用魚雷棒的打者為休賽季從洋基交易過來的捕手崔維諾，克魯茲在春訓時曾與崔維諾聊到這支球棒，昨天首度嘗試就愛上，賽後被問到是否會繼續使用？他以笑容回應。

美國職棒大聯盟對使用魚雷球棒的正反意見都有，紅人教頭法蘭柯納低調回應球棒的影響說「我認為主要還是取決選手本身，而非球棒。」他表示，球棒屬於非常私人的球具，選手會下訂適合自己的球棒，「不管選手想要拿什麼球棒，只要通過大聯盟認證，我就沒有任何意見。」

魚雷棒的出現招致不少批評，甚至質疑洋基利用科技作弊，但大聯盟官網指出：「這支球棒並非外界所想的那麼新，也不僅限於洋基使用，而且確實遵守大聯盟的球棒規定。」目前使用魚雷棒的主力打者，還包括大都會隊林多、金鶯隊拉契曼、光芒隊卡米奈羅。

話題也燒到道奇隊陣營，總教練羅伯茲表示，自己只看過照片，大概可以理解為打擊帶來哪些特定影響，選手試圖找方法增加自己優勢、最大限度利用球具，這件事並沒有錯，不意外有人嘗試魚雷球棒，但令他意外的是這支球棒竟是按照大聯盟規定合法研發出來，「要成為大聯盟認證球棒必須通過許多程序，考慮到它的外觀，能夠通過所有規定，這確實令人驚訝，我想這件事不在任何人的雷達上」。