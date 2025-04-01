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MLB／讚貝茲「訓練狂魔」能激勵隊友 大谷翔平：會不會練太多了？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平(右)和貝茲。 路透社
大谷翔平(右)和貝茲。 路透社

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平日前參與由Konami推出的手機遊戲《MLB PRO SPIRIT》活動，親自挑選6位自己心目中的代表球員名單，其中包含了現任隊友貝茲（Mookie Betts），展現他對這位2018年美聯MVP的高度敬意與肯定。

在這次名為「大谷精選（Ohtani Selection）」的活動，大谷在挑選的3位打者之中，毫不猶豫地將貝茲納入其中。他表示：「如果從整體角度來看，他絕對是當今棒球界頂尖的選手之一。能夠現在與他在同一支球隊並肩作戰，對我來說是非常光榮的事。」

自從去年成為隊友以來，大谷與貝茲有了更深入的了解，他也親眼見證了貝茲在球場下的付出。「他真的非常認真努力，練習量比任何人都多。甚至有時候我看了都覺得，他是不是練太多了？」

大谷翔平進一步表示：「像他這樣的選手如果能拿出成績，不只自己會受激勵，連身邊的隊友也會想：『我也要更加努力。』他在場上展現出非常出色的領導力。」

事實上，早在2018年大谷翔平初登大聯盟時，便曾與當時效力於波士頓紅襪的貝茲交手。令人難忘的是，大谷在生涯首次對決貝茲時，就遭他敲出首局首打席全壘打。大谷回憶道：「第一次交手就被他打得很紮實，還記憶猶新。」

接著他笑著補充：「能讓投手一開始就感受到壓力的打者，其實是最讓人頭痛的。他真的是那種讓你一上來就不輕鬆的第一棒。」

壓力 波士頓 洛杉磯 頭痛

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