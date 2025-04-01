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MLB／哈特破「失落一代」魔咒重返大聯盟 助教士隊史最佳開局

聯合新聞網／ 綜合報導
教士左投哈特。 美聯社
教士左投哈特。 美聯社

帥氣左投哈特（Kyle Hart）本季離開韓國職棒，加入大聯盟教士隊，今天迎來本季初登板，主投5局只失2分，教士終場以7：2擊敗守護者隊，哈特奪下大聯盟生涯首勝，教士豪取隊史最佳的開季5連勝。

哈特是失落一代（The Lost Boys）首位重返大聯盟的球員，失落一代一詞由美國論壇Reddit發明，是指2020年疫情縮水賽季，有24名球員完成大聯盟初登場，但接下來幾年，這批球員都沒有重返大聯盟舞台，如今哈特終於打破這項魔咒。

上季哈特在韓職26場先發，主投157局送出182K，防禦率2.69，奪下三振王、金手套和崔東原獎，今年2月教士用1年150萬美元合約網羅，並附帶2026年500萬美元球隊選項。

2020年哈特在紅襪隊迎來大聯盟初登板，出賽4場，11局狂丟19分，他曾說自己都不好意思跟人提起，自己打過大聯盟，因為對方一定會去查他的數據。接下來3年哈特一直在小聯盟奮戰，2024年他轉戰韓職NC恐龍隊，終於扭轉職業生涯，他在NC恐龍加練橫掃球，並降低投球角度，最重要的是成為固定先發投手。

哈特今天在教士主場4萬3404名觀眾面前，擔任3連戰首場先發，與他上一次站上大聯盟投手丘形成強烈對比，當時他在空無一人的芬威球場。哈特受訪時笑說，「我等這一天很久了，終於能享受勝利後的啤酒浴。」

哈特還表示，「5年了，有些人可能隔2、3年沒打大聯盟，還有機會回來，但5年？基本上就等於消失了。我要給自己一些肯定，我真的很努力，並取得一些成功，這一路上有太多好人幫助我。」

哈特的父親羅傑（Roger Hart）也感嘆，「這些年來已經看過他投上千場比賽，也看過他贏過很多場比賽，但拿下大聯盟首勝，可說是職業生涯一枚榮譽勳章，能親眼見證這一刻，真是太好了。」

教士 韓職

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