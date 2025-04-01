MLB／大谷翔平新盜壘動作更安全 道奇教頭盛讚：掌握得很好

道奇隊今天在主場以6：1擊敗勇士隊，日籍球星大谷翔平雖4打數0安打，還吞下3K，但選到2次保送，還盜壘成功，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts） 也稱讚盜壘動作。

6局下道奇領先6分，大谷選到個人第2次保送後，仍發動盜壘，連2場盜壘成功。對於這次盜壘，羅伯茲給予高度評價，「這次盜壘時機掌握得很好。」

羅伯茲提到大谷盜壘時的滑壘方式與過去不同，「正如你們所見，今天他沒有讓左手觸地，滑壘動作非常流暢，所以完全不需要擔心。」

這次改變是為避免去年11月手術後，左肩傷勢復發，大谷春訓期間就開始調整滑壘技巧，盡量減少用手撐地形成的風險。羅伯茲表示，「這是基本的滑壘技巧，當腳先滑進壘包時，手不需要觸地。大谷已經掌握得很好，表現非常出色。」