MLB／史上首位3月完全打擊球員 小熊第9棒捕手寫多項紀錄

今天是美國時間3月31日，小熊隊以18：3痛宰運動家隊，小熊30歲捕手凱利（Carson Kelly）成為史上首位在3月完成完全打擊的選手。

凱利今天擔任第9棒捕手，選到2次保送，第4局轟出全壘打，第5局敲出帶有2分打點的一壘安打，第6局敲出二壘安打，第8局補上三壘安打完成壯舉。

據ESPN統計，凱利成為史上首位3月完全打擊的球員，大聯盟史上第17位完全打擊的捕手，上一位是2023年的費城人隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

上一位完全打擊的小熊球員是1993年葛瑞斯（Mark Grace），上一位完全打擊的小熊捕手是1966年的杭德利（Randy Hundley）。數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，凱利是史上第4位完全打擊的第9棒。