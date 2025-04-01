快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

聯合新聞網／ 綜合報導
除了洋基外，其他球隊也有人使用魚雷棒。 美聯社
除了洋基外，其他球隊也有人使用魚雷棒。 美聯社

洋基隊開季面對釀酒人隊3連戰狂敲15轟，球員們使用的魚雷球棒（Torpedo Bat）成為熱門話題，但球棒發明者連哈特（Aaron Leanhardt）認為，打擊大爆發的功勞應該歸功球員，而不是球棒。

現今48歲的連哈特畢業於麻省理工，曾在密西根大學擔任物理學教授，2017年他轉換跑道至棒球界擔任助理教練。2018年洋基聘請他擔任球隊多種職務，2022至23年連哈特開始受到洋基小聯盟球員和教練青睞，他的工作是將量化數據與實戰結合，擔任數據分析部門與大聯盟教練團之間橋樑，目前他在馬林魚擔任臨場統籌教練。

連哈特最初想到要改造球棒，是因為有球員提到他們想要的擊球位置，不是球棒最厚的部分。因此他與球員們討論，「我們把球棒反過來試試吧？雖然很奇怪，但我們願意試試看嗎？」

像任何科學發明一樣，魚雷球棒不是一開始就成功，而是經過長時間測試與改良，球員們會提供使用回饋，讓連哈特不斷修改。連哈特感謝在2023-24賽季願意試用最初版本的「先驅者」，因為這些人支持，才讓這項技術進化到如今的水準。

連哈特強調，「說到底關鍵還是打者，而不是球棒。最重要的是打者和他們的打擊教練，而不是工具本身。我很樂意幫這些球員變更好，但最終還是得靠他們自己去揮出好球，每天都要努力，所有的功勞都要歸功於他們。」

洋基

相關新聞

MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝平44年前隊史紀錄

「宇宙道奇」依然不知道輸球滋味，今天再以6：1擊敗勇士隊，推進開季6連勝，追平球隊1958年搬家至洛杉磯以來的最長開季連...

MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

洋基隊開季面對釀酒人隊3連戰狂敲15轟，球員們使用的魚雷球棒（Torpedo Bat）成為熱門話題，但球棒發明者連哈特（Aaron Leanhardt）認為，打擊大爆發的功勞應該歸功球員，而不是球棒。

MLB／第一次用魚雷球棒就繳代表作 紅人克魯茲：確實不錯

「魚雷球棒」（Torpedo bat）是本季大聯盟最熱門話題，紅人隊新星克魯茲（Elly De La Cruz）今天也啟用魚雷棒，結果馬上打出生涯代表作，幫助紅人以14：3痛宰遊騎兵隊。 克魯茲

MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換來「費仔」 生涯4度DFA、4度交易

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇...

MLB／「朗希比較內向…」道奇教頭向井口資仁請教交心法則

「令和怪物」佐佐木朗希在大聯盟的起步不順，已經開始遭遇嚴厲批評，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表態會持續...

MLB／狄佛斯前5戰19支0狂吞15K 紅襪教頭：只是小樣本

紅襪隊強打狄佛斯（Rafael Devers）開季陷入大低潮，今天面對金鶯隊雖選到2次保送，但3打數領到3K，開季前5戰狂吞15K，打破大聯盟紀錄，紅襪終場也以5：8輸球。 狄佛斯本季19打數0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。