MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

洋基隊開季面對釀酒人隊3連戰狂敲15轟，球員們使用的魚雷球棒（Torpedo Bat）成為熱門話題，但球棒發明者連哈特（Aaron Leanhardt）認為，打擊大爆發的功勞應該歸功球員，而不是球棒。

現今48歲的連哈特畢業於麻省理工，曾在密西根大學擔任物理學教授，2017年他轉換跑道至棒球界擔任助理教練。2018年洋基聘請他擔任球隊多種職務，2022至23年連哈特開始受到洋基小聯盟球員和教練青睞，他的工作是將量化數據與實戰結合，擔任數據分析部門與大聯盟教練團之間橋樑，目前他在馬林魚擔任臨場統籌教練。

連哈特最初想到要改造球棒，是因為有球員提到他們想要的擊球位置，不是球棒最厚的部分。因此他與球員們討論，「我們把球棒反過來試試吧？雖然很奇怪，但我們願意試試看嗎？」

像任何科學發明一樣，魚雷球棒不是一開始就成功，而是經過長時間測試與改良，球員們會提供使用回饋，讓連哈特不斷修改。連哈特感謝在2023-24賽季願意試用最初版本的「先驅者」，因為這些人支持，才讓這項技術進化到如今的水準。

連哈特強調，「說到底關鍵還是打者，而不是球棒。最重要的是打者和他們的打擊教練，而不是工具本身。我很樂意幫這些球員變更好，但最終還是得靠他們自己去揮出好球，每天都要努力，所有的功勞都要歸功於他們。」