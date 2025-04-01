MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝平44年前隊史紀錄

「宇宙道奇」依然不知道輸球滋味，今天再以6：1擊敗勇士隊，推進開季6連勝，追平球隊1958年搬家至洛杉磯以來的最長開季連勝紀錄，前一次締造為1981年。

道奇日籍球星大谷翔平3打數吞下3次三振，但靠2保送上壘，他先在首打席選到保送，在T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的兩分砲當「滷蛋」，接下來連吞2K，第6局再度選到保送，隨後發動盜壘成功，本季第2盗出爐，第8局的打席吞下單場第3K。

道奇第4局攻勢始自貝茲（Mookie Betts）安打、T.赫南德茲保送，康佛托（Michael Conforto）二壘打、艾德曼（Tommy Edman）各貢獻1分打點。

第5局T.赫南德茲靠安打、暴投站上得點圈，史密斯（Will Smith）安打再掃回分數，擴大為5：0領先；第6局輪到K.赫南德茲（Kike Hernández）掃出陽春砲。

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，投5局僅被敲2安打、無失分，有8次三振、3次保送，他在前4局仍讓勇士的安打欄掛蛋，第5局才被克蘭尼奇（Jarred Kelenic）擊出第1支安打，哈里斯二世（Michael Harris II）在兩出局後也敲安，但葛拉斯諾對萊里（Austin Riley）飆K化解危機。

勇士直到8局才靠哈里斯二世的陽春砲破蛋，狙擊史考特（Tanner Scott），避免遭到完封。