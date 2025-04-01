MLB／「朗希比較內向…」道奇教頭向井口資仁請教交心法則

「令和怪物」佐佐木朗希在大聯盟的起步不順，已經開始遭遇嚴厲批評，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表態會持續支持他，協助他準備下一場先發，曾執教朗希的前羅德隊監督井口資仁今天則在轉播中透露，羅伯茲曾向自己請教與朗希互動的訣竅。

道奇今天出戰勇士，井口資仁擔任日本NHK轉播球評，他提到春訓時曾造訪羅伯茲，當時羅伯茲曾向自己請教該如何與朗希互動，感覺還在尋找與朗希溝通的方法，「我告訴他，朗希比較內向、話不多，所以我說希望他可以直接與他交談。」

佐佐木朗希為2019年羅德第一指名，碰到的第一位總教練就是井口資仁，一路執教到2022年，為佐佐木朗希制定訓練計畫，培養他成為日職頂尖強投。

佐佐木朗希本季至今出賽兩場，僅撐4.2局，出現9次保送，表現在臉上無法掩飾的失落神情，更掀外界討論，質疑他究竟準備好在大聯盟出賽了沒，而道奇規畫他的下一場先發預計將在6日面對費城人隊。