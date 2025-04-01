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MLB／第一次用魚雷球棒就繳代表作 紅人克魯茲：確實不錯
「魚雷球棒」（Torpedo bat）是本季大聯盟最熱門話題，紅人隊新星克魯茲（Elly De La Cruz）今天也啟用魚雷棒，結果馬上打出生涯代表作，幫助紅人以14：3痛宰遊騎兵隊。
克魯茲全場5打數4安打，生涯首度敲雙響砲，7分打點也創生涯新高。他受訪時談到魚雷棒，「我只是想知道手感如何，結果確實不錯。」克魯茲也透露今天是他第一次用。
紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）則對魚雷棒持保留態度，「我覺得這還是取決於球員本身，而不是球棒。」他認為，「球棒是個人的選擇，只要是大聯盟認可的球棒，球員想用什麼都行，我們不能隨便拿出一根『神奇球棒』來打。」
28歲投手辛格（Brady Singer）本季轉戰紅人，首秀就繳出完美表現，他是1900年以來，第一位在紅人隊初登板至少投7局、被安打數不超過1支且無失分的投手。他盛讚隊友，「進攻火力太驚人了，克魯茲真的很會打棒球。當隊友幫我拿下14分時，我的壓力就小多，他們今晚表現真的太棒了！」
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