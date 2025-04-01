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MLB／狄佛斯前5戰19支0狂吞15K 紅襪教頭：只是小樣本
紅襪隊強打狄佛斯（Rafael Devers）開季陷入大低潮，今天面對金鶯隊雖選到2次保送，但3打數領到3K，開季前5戰狂吞15K，打破大聯盟紀錄，紅襪終場也以5：8輸球。
狄佛斯本季19打數0安打，開季前5戰吞下15K，打破2018年哈普（Ian Happ）和2014年桑塔納（Domingo Santana）保持的14K紀錄。
對於狄佛斯低迷的表現，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）樂觀表示，「這只是小樣本而已。如果這發生在7月或8月，大家根本不會討論，但現在才剛開季，當然所有人都盯著看。」
狄佛斯今天面對金鶯終結者包提斯塔（Felix Bautista），成功選到保送。柯拉提到，「他最後一個打席有個揮棒，讓我覺得快找到感覺了。那次揮到正確的位置，擊球點抓到了，是很好的打席。」柯拉強調狄佛斯沒有亂出棒，只是揮空率較高，下一場會繼續安排他打第2棒。
狄佛斯也對自己很有信心，「我不知道安打還有多遠，但就像我之前說的，我感覺很好。我清楚自己是什麼類型的打者，安打很快就會來，只是時間問題。」
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