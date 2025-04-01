聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／離奇受傷方式再+1 道奇弗里曼浴室滑倒扭傷右腳踝
大聯盟球員受傷的方式百百種，道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）因淋浴時滑倒，傷到曾動過手術的右腳踝，今天面對勇士隊的比賽缺陣。
弗里曼上周末在家中受傷，昨天到球場接受治療。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明弗里曼的狀況，「他在進浴室時發生一點小意外，腳踝有些腫脹。他覺得自己可以上場，但我們還是讓他休息一天，看看明天的狀況如何。」
去年9月弗里曼扭傷右腳踝，影響季後賽前兩輪表現。不過他在世界大賽狀態絕佳，前4場都擊出全壘打，貢獻12分打點，幫助道奇擊敗洋基隊，奪下總冠軍，12月弗里曼接受手術。
弗里曼復原狀況不錯，雖左肋骨不適缺席東京海外開幕賽，但與老虎隊系列賽連2場開轟，本季出賽3場，12打數3安打，累積2轟4打點，整體攻擊指數（OPS）1.083。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言