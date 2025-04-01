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MLB／離奇受傷方式再+1 道奇弗里曼浴室滑倒扭傷右腳踝

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼。 路透
弗里曼。 路透

大聯盟球員受傷的方式百百種，道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）因淋浴時滑倒，傷到曾動過手術的右腳踝，今天面對勇士隊的比賽缺陣。

弗里曼上周末在家中受傷，昨天到球場接受治療。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明弗里曼的狀況，「他在進浴室時發生一點小意外，腳踝有些腫脹。他覺得自己可以上場，但我們還是讓他休息一天，看看明天的狀況如何。」

去年9月弗里曼扭傷右腳踝，影響季後賽前兩輪表現。不過他在世界大賽狀態絕佳，前4場都擊出全壘打，貢獻12分打點，幫助道奇擊敗洋基隊，奪下總冠軍，12月弗里曼接受手術。

弗里曼復原狀況不錯，雖左肋骨不適缺席東京海外開幕賽，但與老虎隊系列賽連2場開轟，本季出賽3場，12打數3安打，累積2轟4打點，整體攻擊指數（OPS）1.083。

弗里曼 道奇

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