MLB／6年1.7億美元！紅襪與王牌左投克羅謝延長合約

據大聯盟官網報導，紅襪隊與王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）達成6年1.7億美元延長合約，該合約將從2026年起跑，包含2030年逃脫條款。

報導指出，本合約包含2027至2031年激勵獎金，如果克羅謝塞揚票選前幾名，每年最多可額外獲得200萬美元獎金。另外，這合約沒有交易否決權，但如果被交易，將獲得 200萬美元交易補償金。

紅襪去年休賽季送走百大新秀提爾（Kyle Teel）在內的4名潛力股，向白襪隊換來大殺四方的克羅謝。去年是克羅謝生涯首度擔任先發投手，主投146局就狂飆209K，防禦率3.58，成為爐主白襪唯一的看點。

克羅謝也毫無意外成為紅襪今年開幕戰先發投手，面對遊騎兵隊，主投5局飆4K，失2分，幫助球隊以5：2贏球。