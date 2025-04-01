MLB／超簡樸！運動家主場鐵皮加帆布搭記者室 球迷虧：流動廁所

運動家隊暫時以沙加緬度薩特健康球場（Sutter Health Park）為家，今天回到主場作戰，因超陽春的新聞發布室掀起熱議，球迷留言：「這是流動廁所嗎？」、「等不及想看夏天了」。

運動家搬離奧克蘭，預計2028年以「賭城」拉斯維加斯為家，過渡期的3年將在薩特健康球場（Sutter Health Park）度過，球隊結束客場4連戰後，今天回到主場出賽，記者羅斯（Ben Ross）貼出記者室的影片、照片驚呆所有人。

白色鐵皮搭起的臨時空間，屋頂是防水帆布材質，隨風吹嘯而過，打在鐵架上「啪啪」作響，室內空間也明顯過於擁擠，選手、教練在裡面受訪時，記者、攝影機幾乎已無移動空間。

誇張的畫面吸引留言，「這是大聯盟球隊？」、「這是帳篷吧？」、「不敢想像夏天會是怎樣」，還有人放上流動廁所的照片比照。