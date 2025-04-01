聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／超簡樸！運動家主場鐵皮加帆布搭記者室 球迷虧：流動廁所
運動家隊暫時以沙加緬度薩特健康球場（Sutter Health Park）為家，今天回到主場作戰，因超陽春的新聞發布室掀起熱議，球迷留言：「這是流動廁所嗎？」、「等不及想看夏天了」。
運動家搬離奧克蘭，預計2028年以「賭城」拉斯維加斯為家，過渡期的3年將在薩特健康球場（Sutter Health Park）度過，球隊結束客場4連戰後，今天回到主場出賽，記者羅斯（Ben Ross）貼出記者室的影片、照片驚呆所有人。
白色鐵皮搭起的臨時空間，屋頂是防水帆布材質，隨風吹嘯而過，打在鐵架上「啪啪」作響，室內空間也明顯過於擁擠，選手、教練在裡面受訪時，記者、攝影機幾乎已無移動空間。
誇張的畫面吸引留言，「這是大聯盟球隊？」、「這是帳篷吧？」、「不敢想像夏天會是怎樣」，還有人放上流動廁所的照片比照。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言