快訊

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

曾國城爆車上摸女星大腿遭拒 事後她被迫離開節目

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇教頭羅伯茲(左2)將佐佐木朗希(右2)提前換下場。 法新社
道奇教頭羅伯茲(左2)將佐佐木朗希(右2)提前換下場。 法新社

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希前天面對老虎隊，因控球表現不佳，投1.2局就黯然退場，還被鏡頭捕捉到落淚，佐佐木退場時2個動作更引發爭議。

當道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘換投時，佐佐木沒親手將球交給教練，而是直接扔給一旁的球僮。

佐佐木退場後立刻走進休息區，消失在場邊，後來羅伯茲把他叫回來，坐在板凳區觀察戰況，佐佐木此時也被拍到眼眶疑似含著淚水。

據日媒報導，一名熟悉MLB文化的記者指出，佐佐木可能不了解大聯盟的文化，美國雖被認為是自由與個人主義國家，但在大聯盟中「為了團隊而戰」是最大美德。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）經常強調「一切都是為了球隊勝利」，這也是球迷支持他的原因之一。

該記者進一步說明，「在大聯盟投手被換下時，通常會將球交給教練，這象徵把局面託付給隊友。教練親自在投手丘勉勵投手維護自尊，但佐佐木沒有這樣做，可能會被解讀不滿換投決定，甚至對教練決策不滿。」

另外，當選手退場後仍留在板凳席，代表他依然與球隊站在一起，若直接回休息室，可能被認為缺乏對隊友的尊重。

佐佐木被提前換下場，在休息室落淚畫面引發球迷討論，有球迷力挺，「他還在適應」、「他會沒事的」、「大家忘記去年的山本？」也有球迷批評，「又不是小孩子，表現成熟點」、「這傢伙被高估了」、「把他降到3A」。

佐佐木朗希 道奇

相關新聞

MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換來「費仔」 生涯4度DFA、4度交易

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇...

MLB／不訝異選手用魚雷球棒 道奇教頭訝異的是竟能合法研發

魚雷球棒（Torpedo）成為大聯盟開季最大話題，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也被問到此事，他目前...

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希前天面對老虎隊，因控球表現不佳，投1.2局就黯然退場，還被鏡頭捕捉到落淚，佐佐木退場時2個動作更引發爭議。 當道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘換投時

MLB／超簡樸！運動家主場鐵皮加帆布搭記者室 球迷虧：流動廁所

運動家隊暫時以沙加緬度薩特健康球場（Sutter Health Park）為家，今天回到主場作戰，因超陽春的新聞發布室掀...

MLB／大谷翔平最熱銷球衣榜首 3道奇隊友躋身前10

日本球星大谷翔平去年幫助洛杉磯道奇隊贏得美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，他的球衣銷售量持續飆升，全球人氣絲毫沒有降溫

MLB／6年1.7億美元！紅襪與王牌左投克羅謝延長合約

據大聯盟官網報導，紅襪隊與王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）達成6年1.7億美元延長合約，該合約將從2026年起跑，包含2030年逃脫條款。 報導指出，本合約包含2027至2031

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。