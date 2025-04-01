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MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希前天面對老虎隊，因控球表現不佳，投1.2局就黯然退場，還被鏡頭捕捉到落淚，佐佐木退場時2個動作更引發爭議。
當道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘換投時，佐佐木沒親手將球交給教練，而是直接扔給一旁的球僮。
佐佐木退場後立刻走進休息區，消失在場邊，後來羅伯茲把他叫回來，坐在板凳區觀察戰況，佐佐木此時也被拍到眼眶疑似含著淚水。
據日媒報導，一名熟悉MLB文化的記者指出，佐佐木可能不了解大聯盟的文化，美國雖被認為是自由與個人主義國家，但在大聯盟中「為了團隊而戰」是最大美德。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）經常強調「一切都是為了球隊勝利」，這也是球迷支持他的原因之一。
該記者進一步說明，「在大聯盟投手被換下時，通常會將球交給教練，這象徵把局面託付給隊友。教練親自在投手丘勉勵投手維護自尊，但佐佐木沒有這樣做，可能會被解讀不滿換投決定，甚至對教練決策不滿。」
另外，當選手退場後仍留在板凳席，代表他依然與球隊站在一起，若直接回休息室，可能被認為缺乏對隊友的尊重。
佐佐木被提前換下場，在休息室落淚畫面引發球迷討論，有球迷力挺，「他還在適應」、「他會沒事的」、「大家忘記去年的山本？」也有球迷批評，「又不是小孩子，表現成熟點」、「這傢伙被高估了」、「把他降到3A」。
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