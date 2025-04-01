快訊

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換來「費仔」 生涯4度DFA、4度交易

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台美混血外野手費爾柴德。 美聯社
台美混血外野手費爾柴德。 美聯社

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇士隊達成交易，勇士以現金換來費爾柴德，球團同日稍後揭曉外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過，遭到禁賽80場。

普洛法因藥檢未過被禁賽80場。 法新社
普洛法因藥檢未過被禁賽80場。 法新社

普洛法今年剛與勇士簽下3年4200萬美元合約，未料才剛開季就因藥檢未過遭到禁賽，所檢出的禁藥為人類絨毛膜性腺激素（Chorionic Gonadotropin 、hCG），大聯盟史上著名的違規案例為曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

勇士尋找外野備案，以現金與紅人完成交易，費爾柴德預計在明天加入球隊，出戰道奇隊。

費爾柴德因春訓期間接受中央社訪問，正面表態願意為中華隊參戰明年世界棒球經典賽而在台灣聲名大噪，過去累積4季大聯盟出賽，以2成24打擊率敲出121支安打、18轟。費爾柴德美職生涯走得並不順遂，加上這次轉戰勇士在內，已經4度被交易、4度被放DFA。

勇士 費爾柴德

延伸閱讀

MLB／洋基轟不停 魚雷球棒成焦點

MLB／全面DH制不計二刀流大谷 響尾蛇投手尼爾森敲安第1人

MLB／史上最慘！紅襪狄佛斯DH慢熱16支0 開季4戰苦吞12K

MLB／道奇3轟狂取開季5連勝 大谷被敬遠下一棒敲超前安

相關新聞

MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換來「費仔」 生涯4度DFA、4度交易

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇...

MLB／洋基轟不停 魚雷球棒成焦點

美國職棒大聯盟新球季全面開打第一周，洋基隊「魚雷球棒」造成轟動，對釀酒人隊三連戰狂揮十五支全壘打，追平大聯盟開季前三戰紀...

MLB／洋基魚雷棒就像保齡球瓶 釀酒人梅吉爾：好像慢壘用的東西

釀酒人隊開季作客紐約，對洋基隊3連戰遭橫掃，一共被轟出15支全壘打、奉送36分，見證洋基新武器「魚雷球棒」（Torped...

MLB／洋基轟不停全因魚雷棒？教士波賈茲本來以為是笑話

洋基隊開季3連戰在主場橫掃釀酒人隊，一共出現15支全壘打，追平大聯盟紀錄，所謂「魚雷球棒」（Torpedo bat）也成...

MLB／全面DH制不計二刀流大谷 響尾蛇投手尼爾森敲安第1人

響尾蛇隊今天在主場上演逆轉秀，8局下打了12人次狂攻8分，終場以10：6擊敗小熊隊，27歲投手尼爾森（Ryne Nels...

MLB／皮維塔7局好投！教士開季4連戰橫掃勇士 戰績緊咬道奇

教士隊開季氣勢無法擋，第4號投手皮維塔（Nick Pivetta）今天先發7局只被揮出1支安打，領軍5：0擊敗勇士隊，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。