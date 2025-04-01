MLB／勇士外野手遭禁賽緊急換來「費仔」 生涯4度DFA、4度交易
台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定轉隊，日前遭到紅人隊指定讓渡（DFA）後，球團今天宣布與勇士隊達成交易，勇士以現金換來費爾柴德，球團同日稍後揭曉外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過，遭到禁賽80場。
普洛法今年剛與勇士簽下3年4200萬美元合約，未料才剛開季就因藥檢未過遭到禁賽，所檢出的禁藥為人類絨毛膜性腺激素（Chorionic Gonadotropin 、hCG），大聯盟史上著名的違規案例為曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）。
勇士尋找外野備案，以現金與紅人完成交易，費爾柴德預計在明天加入球隊，出戰道奇隊。
費爾柴德因春訓期間接受中央社訪問，正面表態願意為中華隊參戰明年世界棒球經典賽而在台灣聲名大噪，過去累積4季大聯盟出賽，以2成24打擊率敲出121支安打、18轟。費爾柴德美職生涯走得並不順遂，加上這次轉戰勇士在內，已經4度被交易、4度被放DFA。
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