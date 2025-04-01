MLB／洋基轟不停 魚雷球棒成焦點

美國職棒大聯盟新球季全面開打第一周，洋基隊「魚雷球棒」造成轟動，對釀酒人隊三連戰狂揮十五支全壘打，追平大聯盟開季前三戰紀錄，「法官」賈吉四轟也創隊史新高，釀酒人投手梅吉爾坦言這種球棒很可怕。

這款歷史性球棒外型明顯不同，最適合擊中球的「甜蜜點」添加更多木材，同時減輕球棒頂端的質量，大聯盟官方認定合格。

梅吉爾形容魚雷棒有如慢速壘球使用的棒子，他說：「從牛棚看出去，震驚感過一陣子才消失，它們看起來就像保齡球瓶；這是一場大數據競賽，科技在棒球發揮巨大作用，不能因為洋基嘗試新事物而討厭他們。」

洋基前天第二戰瘋狂九轟，昨又出現四轟，以十二比三大勝，在紐約主場對釀酒人三場比賽猛攻卅六分，八名球員締造全壘打紀錄，團隊產量暫居大聯盟卅隊之首；賈吉堅持使用傳統球棒，長程火力未減，奇森姆、威爾斯、沃爾普、高史密特、貝林傑都用魚雷棒開轟。

教士隊開季四連戰只有三支全壘打，仍在聖地牙哥主場橫掃勇士隊，只落後五連勝的道奇隊半場勝差；教士內野手波賈茲談到魚雷棒時說，現在修圖很容易，看到奇森姆開轟才相信，「一開始以為這是笑話，從未見過、聽過此事，本來以為洋基編輯圖片。」