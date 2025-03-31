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MLB／洋基魚雷棒就像保齡球瓶 釀酒人梅吉爾：好像慢壘用的東西

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

釀酒人隊開季作客紐約，對洋基隊3連戰遭橫掃，一共被轟出15支全壘打、奉送36分，見證洋基新武器「魚雷球棒」（Torpedo bat）的恐怖，後援投手梅吉爾（Trevor Megill）形容，這是慢速壘球中使用的東西。

洋基天天上演全壘打秀，昨天對釀酒人第2戰狂轟9支全壘打，開賽前3球就出現3轟，寫下大聯盟空前紀錄，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場3響砲、包辦8分打點，但他偏愛傳統球棒，不像一堆隊友嘗試魚雷棒。

這款歷史性球棒外型明顯不同，最適合擊中球的「甜蜜點」添加更多木材，同時減輕球棒頂端的質量，大聯盟官方認定合格。

梅吉爾接受「紐約郵報」採訪，認為這種球棒很可怕，以前從未見過類似的東西，感覺就像慢速壘球使用的棒子，將品質全部集中在同一處，這是天才做法。

他說：「從牛棚看出去，過了一陣子才讓震驚消失，它們看起來就像保齡球瓶；這是一場大數據競賽，科技在棒球發揮巨大作用，不能因為洋基嘗試新事物而討厭他們。」

釀酒人一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）表示，已經和一些球棒公司交談，能否製作那種球棒，只是想看看它是什麼樣子。

他說：「魚雷棒對某人有效，並不意味對所有人都有效，擊球是一種感覺，但我會嘗試一下。」

洋基 釀酒人

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