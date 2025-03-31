MLB／洋基轟不停全因魚雷棒？教士波賈茲本來以為是笑話

洋基隊開季3連戰在主場橫掃釀酒人隊，一共出現15支全壘打，追平大聯盟紀錄，所謂「魚雷球棒」（Torpedo bat）也成為球界熱門話題， 教士隊內野手波賈茲（Xander Bogaerts）直言：「一開始以為這是笑話。」

洋基目前15轟暫居大聯盟30隊之首，已有8名球員出現全壘打，「法官」賈吉4轟最多，但他堅持使用傳統球棒，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、威爾斯（Austin Wells）、沃爾普（Anthony Volpe）、高史密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）使用魚雷棒都有開轟紀錄。

這款球棒外型明顯不同，非傳統棒身離打者的手更近，符合大聯盟規定，洋基球員從春訓開始練打，開季第1個系列賽看到成效；但守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）認為，歸根結底還是球感最重要，「擊出全壘打是球員、而非球棒，這對每個人來說，完全是個人的感覺。」

白襪總教練凡納伯（Will Venable）今天首次聽到魚雷棒，認為所有球員現在可能都會考慮使用。

教士開季4戰只有3轟，仍在聖地牙哥主場橫掃勇士隊，波賈茲回應魚雷棒一事，強調現在修圖很容易，看到奇森姆開轟才相信，「我從未見過、聽過這種事，本來以為他們編輯圖片。」

教士重砲馬恰多（Manny Machado）笑說，不知什麼是魚雷棒，如果真的這麼厲害，應該送一些到教士主場，這座球場很大。

教士外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）原是洋基球員，去年季中被交易，小聯盟時期曾在春訓嘗試魚雷棒，後來改回傳統球棒，他說：「表現不好通常是因自己、不是棒子，我不認為使用這些球棒（魚雷棒）是開轟原因。」