MLB／全面DH制不計二刀流大谷 響尾蛇投手尼爾森敲安第1人

響尾蛇隊今天在主場上演逆轉秀，8局下打了12人次狂攻8分，終場以10：6擊敗小熊隊，27歲投手尼爾森（Ryne Nelson）生涯4年首次站上打擊區，揮出1分打點安打，寫下大聯盟從2022年全面實施指定打擊制（DH）以來，首位出現安打紀錄的投手。

小熊2局上靠史旺森（Dansby Swanson）陽春砲取得領先，6局上鈴木誠也兩分砲，8局上塔克（Kyle Tucker）3分砲，維持6：2優勢。

8局下響尾蛇反擊，以7支安打、3次四死球攻下8分逆轉戰局，尤其1出局一、二壘有人時，尼爾森面對小熊第4任投手摩根（Eli Morgan），在1好2壞後逮中91英里速球，揮出中外野方向滾地安打，攻下全隊第8分，讓場邊隊友笑得超開心，自己也靠隊友安打掩護，跑回生涯第1分。

尼爾森過去3季以先發投手為主，去年首次達到10勝，今年開幕戰中繼1.2局失4分，今天首次擔任打者，反而打出讓隊友、球迷驚喜的表現，賽後特別保留這顆生涯首安球。

🚨 PITCHERS THAT RAKE 🚨@Dbacks RHP Ryne Nelson delivers an RBI 1B! pic.twitter.com/4DPoMcM7kQ — MLB (@MLB) 2025年3月30日

大聯盟上一位全職投手揮出安打是太空人隊葛蘭基（Zack Greinke），2021年世界大賽對勇士隊第4戰締造紀錄，隔年DH制全面上路，扣掉「二刀流」大谷翔平、臨時登板消化比賽的野手，尼爾森成為最近4季首位出現安打的全職投手。

響尾蛇今天8局下用到沒有野手可代打，推出尼爾森達到奇襲效果，4連戰和小熊2勝2敗平手，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）還對他說：「我預計你會在第9局、很可能第10局出場，為什麼這半局不先上。」