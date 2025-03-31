聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／皮維塔7局好投！教士開季4連戰橫掃勇士 戰績緊咬道奇
教士隊開季氣勢無法擋，第4號投手皮維塔（Nick Pivetta）今天先發7局只被揮出1支安打，領軍5：0擊敗勇士隊，在聖地牙哥主場完成4連戰橫掃，只落後道奇隊半場勝差。
大聯盟各隊完成新球季第1個本土系列賽，道奇包括之剪海外開幕戰在內，對小熊、老虎隊5戰全戰，暫居大聯盟之首，教士是第2支開季4勝球隊。
教士在春訓首日與32歲右投皮維塔（Nick Pivetta）簽下4年5500萬美元合約，他從紅襪隊重返國聯首戰，用82球完成7局任務，只被揮出1安、未保送，投出4次三振，以優質內容奪下本季首勝。
教士上次開季4連勝是1998年，最後也奪下國聯冠軍，勇士連續兩場比賽遭完封，繼2021年之後再嘗開季4連敗的滋味。
教士今天揮出9支安打，勇士只有1支，馬恰多（Manny Machado）、波賈茲（Xander Bogaerts）、梅里爾（Jackson Merrill）、洛克里奇（Brandon Lockridge）先後揮出二壘打，各有1分打點。
道奇今天休兵，明天繼續在洛杉磯主場出賽，和勇士進行3連戰，本季將和教士交手13場，6月10日首次在聖地牙哥對決。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言