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MLB／54321…紅人球迷讀秒給他聽 成功干擾巨人瑞伊連4壞球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人隊先發投手瑞伊在第6局投球有些走樣。美聯社
巨人隊先發投手瑞伊在第6局投球有些走樣。美聯社

紅人隊球迷辦到了用自己的力量擊退對方先發投手，巨人隊瑞伊（Robbie Ray）今天在第6局先因超時被記一顆壞球，隨後就連兩打席挨轟，紅人球迷開始「幫」瑞伊齊聲倒數投球秒數，影響他的控球，連4顆壞球後，讓瑞伊就此下班。

巨人今天以6：3擊敗紅人，瑞伊先發投完前5局仍是完全比賽之姿，6局下先被勒克斯（Gavin Lux）敲出安打，一出局後面對溫恩斯（Austin Wynns）的打席，1好2壞後因超時被加記1顆壞球，下一球就被掃出兩分砲，下一棒麥克連恩（Matt McLain）也開轟。

「我很失望，我不覺得有超時。」瑞伊表示，「我很確定我在0秒前就出手了，我賽後會再看看影片，但那個判決確實令人失望，也影響了我在接下來的投球。」

有趣畫面出現在接下來面對艾斯賓諾（Santiago Espinal）的打席，紅人主場球迷都在倒數秒數，而瑞伊連續4顆壞球保送打者，也讓巨人決定該是時候換投了，紅人球迷為此鼓掌。

瑞伊以78球收工，投5.1局被敲3安打、失3分，收下勝投，此役在第6局投球內容急轉直下，但他說：「球隊贏了，我們以系列賽勝利展開球季，這才是現在重要的事。」

巨人 紅人

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