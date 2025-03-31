快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／康崔拉斯場上吃球棒握把布 一嚼口感就後悔：有夠難吃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊康崔拉斯。 法新社
紅雀隊康崔拉斯。 法新社

球棒握把布吃起來味道怎樣？紅雀康崔拉斯（Willson Contreras）今天可以提供解答，「很難吃，真的很難吃。」

紅雀今天以5：1擊敗雙城隊之戰，康崔拉斯第3局的打席在滿球數後出現驚人一幕，他發現球棒的握把布鬆脫後，眼看投球時鐘只剩11秒，而他必須在8秒做好打擊準備動作，決定用嘴巴咬開那段鬆脫的握把布，接下來放進嘴裡嚼了嚼，下一球揮空遭到三振。

「我的球棒沒用松焦油或防滑噴霧，但還是很噁心，真的很難吃。」康崔拉斯賽後對於自己的行為也無言，他說當時專注在打席對決上，眼看時間不多，「大概剩下11秒、10秒，我心想，我必須準備好打擊了，事情就這麼發生了，我甚至忘記這些畫面都會上電視。」才剛放進嘴裡，他就知道這是個糟糕的決定。

他表示，計時器的設置，會讓人瞬間失去理智，「我心想我不能被三振，我必須做些什麼，當然結果還是三振啦！但我情願揮空三振，而不是被投球時鐘三振。」

康崔拉斯笑說，這是自己第一次、也希望是最後一次吃握把布，除了味道不行之外，打擊結果也不行，讓他覺得更難吃，「如果我敲全壘打，我搞不好就會每次都吃。」

康崔拉斯 紅雀 雙城

延伸閱讀

MLB／「50─50」超過百萬美元售出 創下大谷球員卡新紀錄

MLB／「法官」賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人

MLB／狄佛斯改打紅襪DH「走鐘」 開季前3戰吞10K史上最慘

MLB／今永昇太7局優質先發搶首勝 小熊主帥讚：精彩投球表現

相關新聞

MLB／「50─50」超過百萬美元售出 創下大谷球員卡新紀錄

道奇隊巨星大谷翔平去年以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，更創大聯盟史上首次「50─50」紀錄，這...

MLB／「法官」賈吉開季3戰4轟破隊史 洋基系列賽15轟橫掃釀酒人

洋基隊全壘打砲火不斷，今天在紐約主場對釀酒人隊之戰又出現4轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局兩分砲成為致勝一...

MLB／菅野智之初登板投到抽筋 對藍鳥先發4局失兩分吞敗

金鶯隊作客多倫多，今天對藍鳥隊進行4連戰最後一戰，35歲日本投手菅野智之初登板，先發4局失兩分，因為手部出現抽筋現象提前...

MLB／衛冕軍道奇開季強勢5連勝 創44年來罕見紀錄

衛冕冠軍洛杉磯道奇展現強大氣勢，在日本東京海外開幕系列賽橫掃芝加哥小熊後，返回美國洛城主場又以3連勝橫掃底特律老虎，道奇已經拉出一波開季5連勝，距離隊史最佳開季連勝紀錄僅一步之遙。 這是道奇隊相

MLB／洋基開賽3球3轟、單場9轟 賈吉3響砲8打點狂電釀酒人

洋基隊今天在紐約主場再戰釀酒人隊，全場狂轟9支全壘打，開賽前3球就出現3轟，寫下大聯盟空前紀錄，「法官」賈吉（Aaron...

MLB／康崔拉斯場上吃球棒握把布 一嚼口感就後悔：有夠難吃

球棒握把布吃起來味道怎樣？紅雀隊康崔拉斯（Willson Contreras）今天可以提供解答，「很難吃，真的很難吃。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。