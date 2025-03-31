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MLB／康崔拉斯場上吃球棒握把布 一嚼口感就後悔：有夠難吃
球棒握把布吃起來味道怎樣？紅雀隊康崔拉斯（Willson Contreras）今天可以提供解答，「很難吃，真的很難吃。」
紅雀今天以5：1擊敗雙城隊之戰，康崔拉斯第3局的打席在滿球數後出現驚人一幕，他發現球棒的握把布鬆脫後，眼看投球時鐘只剩11秒，而他必須在8秒做好打擊準備動作，決定用嘴巴咬開那段鬆脫的握把布，接下來放進嘴裡嚼了嚼，下一球揮空遭到三振。
「我的球棒沒用松焦油或防滑噴霧，但還是很噁心，真的很難吃。」康崔拉斯賽後對於自己的行為也無言，他說當時專注在打席對決上，眼看時間不多，「大概剩下11秒、10秒，我心想，我必須準備好打擊了，事情就這麼發生了，我甚至忘記這些畫面都會上電視。」才剛放進嘴裡，他就知道這是個糟糕的決定。
他表示，計時器的設置，會讓人瞬間失去理智，「我心想我不能被三振，我必須做些什麼，當然結果還是三振啦！但我情願揮空三振，而不是被投球時鐘三振。」
康崔拉斯笑說，這是自己第一次、也希望是最後一次吃握把布，除了味道不行之外，打擊結果也不行，讓他覺得更難吃，「如果我敲全壘打，我搞不好就會每次都吃。」
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