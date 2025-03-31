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MLB／「50─50」超過百萬美元售出 創下大谷球員卡新紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊巨星大谷翔平。 美聯社
道奇隊巨星大谷翔平。 美聯社

道奇隊巨星大谷翔平去年以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，更創大聯盟史上首次「50─50」紀錄，這張親筆簽名球員卡在拍賣會以超過100萬美元賣出。

道奇去年9月18日到20日作客邁阿密，對馬林魚隊進行3連戰，大谷締造單季第49、50、51轟和第50、51盜紀錄，這張卡片內容包括大谷簽名、印上大聯盟標誌，身穿客場球衣的身影，以106萬7千美元（約合台幣3539萬元）成交，成為第1張過百萬美元的大谷球員卡。

海盜隊22歲強投史肯斯（Paul Skenes）獨一無二的生涯首戰球員卡，最近以111萬美元高價售出，比他本季年薪87萬5千美元還高，大谷「50─50」球員卡未能超越紀錄。

大谷之前球員卡最高價是53萬3140美元，當時是2018年新人卡。

史肯斯 大聯盟 道奇

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