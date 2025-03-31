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MLB／菅野智之初登板投到抽筋 對藍鳥先發4局失兩分吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本投手菅野智之。 路透社
日本投手菅野智之。 路透社

金鶯隊作客多倫多，今天對藍鳥隊進行4連戰最後一戰，35歲日本投手菅野智之初登板，先發4局失兩分，因為手部出現抽筋現象提前退場，金鶯終場以1：3落敗，菅野吞下大聯盟生涯首敗。

菅野用73球完成4局任務，其中45顆好球，被揮出4支安打，投出1次三振、兩次保送，失兩分都是自責分，退場時1：2落後，金鶯從第2局起未能得分，一路落後到比賽結束。

菅野1局下面對首名打者比切特（Bo Bichette）投出保送，連續解決兩名打者後，被希曼尼茲（Andres Gimenez）揮出二壘打，再被史普林格（George Springer）揮出兩分打點安打。

接下來連續3局，菅野封鎖藍鳥打線未再失分，第5局站上投手丘練投時，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）、防護員、翻譯全部上前關心狀況，菅野的右手彎曲，提前結束大聯盟首次先發任務。

藍鳥捕手海尼曼（Tyler Heineman）7局下轟出陽春砲，幫助球隊以兩分差獲勝，兩隊4連戰各獲兩勝。

儘管過去在日本巨人隊12年投出136勝，菅野坦言大聯盟首秀還是有一點點緊張；海德賽後證實，菅野雙手都抽筋，喝一些液體、吃東西後，現在感覺好多了，下一場比賽先發沒有問題。

菅野今天用了6種球路，包括19顆速球和指叉球、伸卡球、滑切球、卡特球、曲球，他說：「無論結果如何，今天學到很多東西，能為下次先發做出調整是好事。」

大聯盟 藍鳥 金鶯

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